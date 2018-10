A bola do Campeonato Catarinense 2019 não é mais segredo. Por meio de nota, a Penalty apresentou nesta terça-feira a protagonista que irá rolar pelos gramados na próxima temporada. O Conselho Técnico que vai definir o formato da competição será quarta-feira na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF), em Balneário Camboriú.

A nova versão é a S11 Campo Pró, única 100% nacional com o selo máximo de qualidade da Fifa. Ela tem a tecnologia Precision, inspirada na bola de golfe que traz à sua superfície cavidades a partir de um laminado especial. Isso reduz a resistência ao ar, impedindo a flutuação, além de manter a trajetória original.

Com design arrojado, com tons de roxo e laranja flúor no fundo branco, a bola possui uma camada interna de Neotec, deixando-a mais macia e elástica, além da tecnologia Termotec, que a torna 100% impermeável e sem absorção de água. Resistência e retenção de ar são outros atributos de destaque, garantidos pela câmara 6D.

Além de Santa Catarina, contarão com a S11 Campo Pró os estaduais do Amazonas, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Goiás e da Bahia. Em São Paulo, a bola será a S11 Ecoknit, versão ecológica confeccionada em tecido originado de garrafas PET recicladas.