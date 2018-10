Com determinação, o norte-americano Dali Blanch conquistou, neste domingo, o título dos 18 anos da Copa Guga Kuerten Infanto Juvenil. Cabeça 5 do torneio, Blanch soube conter o ímpeto do catarinense Pedro Boscardin, principal favorito, para vencer, de virada, e erguer o cobiçado troféu nas quadras do Jurerê Sport Center, em Florianópolis. No feminino, duelo nacional, com vitória e troféu para Namie Isago, que derrotou Isabela Mercante.

O domingo foi palco do encerramento da décima edição da Semana Guga Kuerten. Promovida pela primeira vez em 2009, ano seguinte a despedida do tricampeão de Roland Garros do circuito profissional do tênis mundial, a Semana celebrou a primeira década de um evento que reuniu 2 mil atletas, em Florianópolis, na disputa de todas as modalidades do tênis, em parceria inédita com a Federação Francesa de Tênis (FFT).

A Semana Guga Kuerten 2018 também foi marcada pela homenagem da Federação Francesa de Tênis (FFT). O tenista catarinense recebeu o troféu oficial de Embaixador de Roland Garros.

– A gente vai fazer um jogador nosso levantar esse troféu (de Roland Garros) uma outra vez. Seguramente, esse atleta vai ter passado pela Semana Guga Kuerten – avaliou o brasileiro que permaneceu por 43 semanas no topo do ranking mundial da ATP.

Com a torcida local incentivando, e o apoio de Guga na arquibancada, Pedro Boscardin (Time Guga) venceu o primeiro set por 6/3. Mas Blanch mostrou que estava preparado para o título. O norte-americano ganhou os dois seguintes, em duplo 7/5, para fechar o jogo em 2 a 1 e erguer o troféu dos 18 anos.

– Esse jogo (a final) transmite um pouco do que foi a Semana: nervosismo e emoção. Hoje é um dia marcante. Tivemos um primeiro set duro. Pepe (Boscardin) está sonhando com o dia de levantar esse troféu (da categoria 18 anos), desde os sete anos. Mas, essa dor pode ser transformada em estímulo – falou Guga.

Na decisão do torneio feminino nos 18 anos, o sonho se concretizou. Namie Isago disputa a Semana Guga Kuerten desde os 8 anos e, neste domingo, sagrou-se campeã da principal categoria. Isago derrotou Isabela Mercante em 6/1 e 6/0.

LOUREIRO E PRISCILA ERGUEM O TROFÉUS



No duelo dos dois principais favoritos na decisão dos 16 anos, vitória de João Victor Loureiro, cabeça 1. O atleta do Time Guga derrotou Richard Gama, cabeça 2, em parciais de 6/4 e 6/4. No feminino, Priscila Janikian bateu Elisa Maestri, com 7/6 e 6/0. Entre as garotas, Priscila Janikian conquistou o título, com vitória por 7/6 e 6/0 sobre Elisa Maestri.

CAMPEÃO, TOSSETO VAI A LONDRES



Campeão dos 14 anos, Victor Tosetto carimbou o passaporte para a Inglaterra. O sexto favorito do torneio garantiu participação na última etapa do Le Mondial Lacoste, em Londres. O torneio acontece antes das decisões do ATP World Tour Finals. Em quadra, o sexto favorito da chave derrotou Victor Milare Alves em dois sets, duplo 6/2. Entre as meninas, Ana Candiotto ergueu o troféu dos 14 anos no sábado.

Luana Paiva ergueu o troféu dos 12 anos feminino, com vitória em dois sets sobre Sofia Cohen, parciais de 7/6 e 6/0. Entre os meninos, Pedro Rodrigues havia conquistado o título no sábado.

EUFORIA COM DESEMPENHO DOS PUPILOS



Guga destacou também a participação de atletas ligados aos seus projetos. São eles: Luana Paiva (equipe Guga Salvador) e Cecilia Costa, vice-campeãs de duplas 12 anos; Luiza Eidelvein (equipe Guga de Tênis Florianópolis) e Sofia Cohen, campeãs de duplas 12 anos; Luana Paiva (equipe Guga Salvador), campeã 12 anos feminino simples; Pedro Martins Rodrigues (equipe Guga BH), campeão 12 anos masculino; Ricardo Dutra (Equipe Guga BH) e Bruno Fernandes, vice-campeões de duplas 14 anos masculino; João Victor Loureiro (Time Guga) campeão 16 anos masculino; Vitoria Barandas e Maria Turchetto (equipe Guga FR Tennis), vice-campeãs de duplas 16 anos feminino; Vanessa Schmidt e Cinara Comandolli (ambas Escola Guga Beach Tennis Brusque), campeãs categoria C; Vanessa e Ricardo Schmidt (ambos Escola Guga Beach Tennis Brusque), campeões mista C; Mayara Montbeller e Isabelle Vecchi (ambas Escola Guga Beach Tennis Brusque), campeãs Pro Feminina Copa Guga Beach Tennis.

BEACH TENNIS APONTA CAMPEÕES



Com a participação de 204 atletas, a Copa Guga Kuerten de Beach Tennis também apontou seus campeões nas quadras de areia do Jurerê Sports Center. Destaque para a categoria profissional. No masculino o título ficou com a dupla Luciano e Felipe, e, entre as mulheres, troféu para Isabele e Maiara.

A Semana Guga Kuerten foi promovida pelo Guga Kuerten Company com a parceira da Genial Investimentos, Café do Ponto, Aurora Alimentos, Lacoste, Estácio, Jurerê Il Campanário, e Comitê Paralímpico Brasileiro, tem apoio do Instituto Sabin, C-tech Construtora, Red Horse Energy Drink, Involves Tecnologia, Lougge, Escola Guga Tênis, RGK Investimentos Imobiliários, Coltex Têxtil, blau.blau, Clube Doze de Agosto, Pó Piacentini, ITF, CBT, FCT, daquiprafora, Quadroville, Arnica Sports e Água Mineral Santa Rita.

CAMPEÕES

COPA GUGA KUERTEN INFANTOJUVENIL

18 anos

Masculino

Pedro Boscardin (BRA)

Dali Blanch (EUA)

Feminino

Namie Isago (BRA)

Isabela Alvarez Mercante (BRA)

16 anos

Masculino

Joao Victor Couto Loureiro (BRA)

Richard Gama (BRA)

Feminino

Priscila Janikian (BRA)

Elisa Maestri (BRA)

14 anos

Masculino

Victor Tosetto (BRA)

Victor Milare Alves (BRA)

Feminino

Ana Candiotto (BRA)

Bruna Marques (BRA)

12 anos

Masculino

Pedro Rodrigues (BRA)

João Fonseca (BRA)

Feminino

Luana Paiva (BRA)

Sofia Cohen (BRA)

Duplas

18 anos

Masculino

J. Alcantara e Matheus Queiroz

Kaue Costa e Eduardo Taiguara

Feminino

Maria Castedo e Gabriela Giraldo

Alvarez Mercante e da Cruz Mendonça

16 anos

Masculino

G. Constantino e Richard Gama

D. Gobis De Castro e R. Paiva Silva

Feminino

Priscila Janikian e Sophia Xavier

Vitoria Barandas e M. Ferreira Turchetto

14 anos

Masculino

Gustavo Tedesco e Victor Tosetto

Ricardo Dutra e Bruno Fernandez

Feminino

Ana Candiotto e Larissa Cristina Silva

I. Mocelin Romanichen e G. Sandrini

12 anos

Masculino

Pedro Rodrigues (BRA)

João Fonseca (BRA)

Feminino

Luana Paiva (BRA)

Sofia Cohen (BRA)

COPA GUGA KUERTEN DE BEACH TENNIS



Profissional

Masculino

Luciano e Felipe

Guto e Daniel

Feminino

Isabelle e Mayara

Elisa e Stephane

Categoria A

Masculino

Marco e Murilo

Guilherme e André

Feminino

Ana e Karina

Lu e Rita

Categoria B

Masculino

Gustavo e Guilherme

Tiago e Yan

Feminino

Luana e Letícia

Gisele e Débora

Categoria C

Masculino

Felipe e Tiago

Cícero e Joselito

Feminino

Vanessa e Cinara

Heloísa e Renata

Categoria Mista

Guto e Xanda

Felipe e Elisa