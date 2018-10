Florianópolis irá receber a Corrida Insana no dia 18 de novembro. O percurso será montado na Beira-Mar Continental. Serão cinco quilômetros em que o atrativo não é ser o mais rápido, mas se divertir com amigos e familiares para superar os 11 obstáculos infláveis distribuídos pelo percurso.

No ano passado, foram aproximadamente 2 mil inscritos. Não há limite de idade para participar, apenas que o corredor tenha 1,05 metro. As inscrições vão até o dia 17, véspera da corrida (clique aqui)..

Os obstáculos infláveis testam equilíbrio, reflexo e resistência, e há também um labirinto. Há duas opções aos participantes, uma que inclui camiseta e outros brindes e outra econômica apenas com medalha e número de peito.

As largadas começam às 7h30min e ocorrem a cada 10 minutos, com 170 pessoas de cada vez, por segurança e garantir que um grupo de pessoas esteja junto no percurso. De acordo com a organização, o tempo não será cronometrado, portanto não há pódio ou classificação, e não é obrigatório passar por todos os obstáculos.

