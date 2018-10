O Tottenham anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do atacante Dele Alli, que amplia seu vínculo com a equipe londrina até 2024.

Alli chegou aos Spurs em 2015, marcando 48 gols em 153 jogos oficiais.

Sua renovação se une às de Harry Kane, do coreano Son Heung-min, do colombiano Davinson Sánchez e de Harry Winks. O projeto do clube é manter as peças chave do time durante vários anos.

"Estamos felizes em anunciar que Dele Alli assinou novo contrato com o clube, até 2024", indicou o Tottenham em comunicado.

"O meia chegou como um adolescente do seu clube de formação MK Don, em 2015, e imediatamente teve impacto na Premier League sendo eleito o melhor jogador jovem do ano", lembrou o time londrino.

* AFP