Para quem esperava uma goleada contra a fraca Arábia Saudita, o amistoso em Riade foi decepcionante. A Seleção Brasileira teve uma atuação protocolar e venceu o fraco time treinado pelo argentino Juan Antonio Pizzi por 2 a 0.

Destaque para Gabriel Jesus, que voltou a marcar quarto meses depois (último gol foi no amistoso contra Áustria, antes ainda da Copa do Mundo). Alex Sandro foi o autor do segundo gol, no último minuto de partida.

Nos primeiros minutos, foi Neymar quem chamou o protagonismo para si. Primeiro, com finalização de fora da área - mas o lance foi anulado ao bater em Philippe Coutinho, que estava em posição irregular. Depois, aparando cruzamento rasteiro vindo da direita, defendido pelo goleiro Al-Owais.

Em contra-ataques rápidos, os árabes chegaram a se assanhar, principalmente aproveitando as costas do lateral-direito Fabinho, mas nada que levasse perigo ao Brasil. Foi aí que começou a aparecer o futebol de Gabriel Jesus, novamente convocado por Tite.

Aos 23 minutos, o camisa 9 marcou, porém o gol foi anulado já que, no momento do passe, Renato Augusto estava impedido. Logo em seguida, o atacante do Manchester City tentou de cabeça, desviando cobrança de falta pela esquerda. Desta vez, foi a vez do goleiro saudita fazer bela defesa e impedir a abertura do placar.

Na metade do primeiro tempo, o árbitro assinalou parada técnica para que os jogadores bebessem água e diminuíssem os efeitos dos mais de 30 graus em Riade. A parada, contudo, não matou a sede de Gabriel Jesus pelo gol.

Aos 42, Neymar enfiou bola para o ex-palmeirense sair cara a cara com o goleiro e tocar para o fundo da rede saudita, abrindo marcador: 1 a 0. Antes do intervalo, Philippe Coutinho chegou a marcar o segundo, que foi anulado por impedimento.

Mudanças no time no intervalo

Na volta do intervalo, Tite fez uma modificação para deixar a equipe mais ofensiva: o atacante Lucas Moura entrou no lugar do meia Fred. Bastaram três minutos para que o ex-jogador do São Paulo ingressasse na área e recebesse um carrinho do defensor saudita. Contudo, o juiz mandou seguir o lance.

Minutos depois, Lucas chamou o holofote para si de novo quando, acionado por Neymar, desperdiçou grande chance em cima do goleiro. Aos 10, foi a vez do próprio Neymar arriscar chute de longe e acertar a trave árabe.

A partir de então, a Arábia Saudita reagiu, começou a tocar a bola e empurrar o Brasil para sua defesa, mas o máximo que conseguiu foi uma finalização da entrada da área com Al-Faraj, que passou longe de Ederson.

Foi aí que Tite aproveitou para realizar mais trocas no time: entraram o centroavante Richarlison e os volantes Walace e Arthur, nas vagas de Gabriel Jesus, Philippe Coutinho e Casemiro, respectivamente.

Aos 38 minutos, Richarlison aproveitou recuo errado do adversário e só não aumentou o placar em favor do Brasil porque o goleiro Al-Owais colocou a mão na bola. O árbitro recorreu ao VAR para se assegurar de que a defesa aconteceu fora da área e expulsou o arqueiro árabe.

A falta cobrada por Neymar gerou escanteio que o ex-gremista Walace, por pouco, não transformou em gol. Mas o gol sairia mesmo no último minuto de jogo. Novamente em cobrança de escanteio, o lateral Alex Sandro desviou de cabeça para decretar a vitória por 2 a 0.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (16), às 15h, quando terá um rival bem mais tradicional: a Argentina, no Estádio The King Abdullah Sports City, na cidade de Jidá, também na Arábia Saudita.

Leia mais notícias do Esporte