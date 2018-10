O Estrela Vermelha de Belgrado negou nesta segunda-feira as acusações de que teria manipulado um jogo válido pela Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, um caso que está sendo investigado pela justiça francesa.

"Escandalizado e enojado, o Estrela Vermelha nega (...) as acusações em relação ao jogo PSG-Estrela Vermelha e o envolvimento de qualquer pessoa do clube em ações contrárias à honra", se defendeu o clube sérvio.

A denúncia foi divulgada pela diário esportivo francês L'Équipe, que afirma que uma investigação foi aberta para apurar a possibilidade de manipulação de resultado da vitória por 6 a 1 do PSG sobre o Estrela Vermelha, em 3 de outubro.

Ainda segundo o L'Équipe, a Uefa foi alertada dias antes do jogo que um diretor do Estrela Vermelha teria apostado 5 milhões de euros na derrota do clube sérvio por cinco gols de diferença.

"O Estrela Vermelha espera que a verdade se estabeleça no menor prazo possível e que desapareça qualquer dúvida sobre um vínculo de um membro do clube com estes atos", continuou.

Estas acusações "trazem um grande prejuízo ao nome e à reputação de nosso clube", lamentou o Estrela Vermelha, que neste ano disputa a maior competição continental da Europa pela primeira vez desde 1991, quando conquistou o título.

"É por isso que o Estrela Vermelha insiste diante dos órgãos competentes na Sérvia, na Uefa e na França para que investiguem até o fim", concluiu o clube sérvio.

Contactada pela AFP, a federação sérvia de futebol não quis comentar o caso.

