Presidentes da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e Avaí estiveram na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta terça-feira para falar principalmente sobre arbitragem na Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois estiveram reunidos com o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Marcos Cabral Marinho de Moura, para tratar do empate em 1 a 1 com o Oeste, no último sábado, em que o Leão manifestou descontentamento com a arbitragem.

A maior reclamação sobre a atuação de Daniel Nobre Bins, na Ressacada, é a não marcação de uma penalidade máxima nos instantes finais da partida. Angelotti e Battistotti expressaram que os erros do árbitro do gaúcho foram “altamente prejudiciais” ao clube por conta da disputa direta por uma vaga na elite do futebol brasileiro, a Série A do próximo ano. Na companhia dos dois dirigentes estava o diretor do departamento de arbitragem da FCF, Marco Antônio Martins.

Rubens Angelotti ainda esteve reunido com o presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, para falar sobre temas administrativos e reforçar “posição de alerta” quanto ao tratamento dispensado ao futebol catarinense.

