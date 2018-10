Mesmo sem entrar em quadra, o suíço Roger Federer avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Paris, nesta quarta-feira, depois da desistência do canadense Milos Raonic.

A capital francesa, que espera ansiosa o retorno de Federer em suas quadras após três anos de ausência, terá que esperar um pouco mais para ver o maior vencedor de Grand Slams em ação.

O canadense Milos Raonic desistiu da partida por conta de uma lesão no cotovelo direito, um dia depois de derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga. Sendo assim, Federer estreia na quinta-feira contra o italiano Fabio Fognini.

Também nesta quarta-feira o espanhol Rafael Nadal anunciou que não vai participar do torneio, o que garante ao sérvio Novak Djokovic a primeira posição do ranking ATP a partir da próxima semana.

Djokovic precisava superar uma fase a mais que Nadal e avançou às oitavas de final na terça-feira. O resultado recoloca o sérvio no topo do ranking após dois anos.

Paris é o último torneio Masters 1000 da temporada. A competição é disputada em quadra rápida e distribui 4.872.105 euros em premiações.

-- Resultados de quarta-feira no Masters 1000 de Paris:

- Simples masculino - Segunda rodada:

Malek Jaziri (TUN) x Fernando Verdasco (ESP) 7-6 (7/5), 1-6, 6-3

Jack Sock (EUA/N.16) x Richard Gasquet (FRA) 6-3, 6-3

Borna Coric (CRO/N.11) x Daniil Medvedev (RUS) 6-4, 6-4

Dominic Thiem (AUT/N.6) x Gilles Simon (FRA) 6-4, 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.4) x Frances Tiafoe (EUA) 6-4, 6-4

Diego Schwartzman (ARG/N.15) x Feliciano Lopez (ESP) 6-4, 3-6, 7-5

John Isner (EUA/N.8) x Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 6-7 (2/7), 7-6 (7/1)

Kevin Anderson (RSA/N.7) x Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/3)

Kei Nishikori (JPN/N.10) x Adrian Mannarino (FRA) 7-5, 6-4

Fabio Fognini (ITA/N.13) x Márton Fucsovics (HUN) por desistência

Roger Federer (SUI/N.3) x Milos Raonic (CAN) por desistência

Grigor Dimitrov (BUL/N.9) x Roberto Bautista (ESP) 7-6 (12/10), 6-4

* AFP