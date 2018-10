Equipes ficaram no empate por 1 a 1 no dia 5 de julho, no Heriberto Hulse

Figueirense e Criciúma têm um novo encontro marcado para o sábado, às 16h30min, quando se enfrentam pela quarta vez na temporada. O duelo no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, é válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. O último jogo entre as equipes foi em 5 de julho, empate por 1 a 1, no Heriberto Hulse, pela 14ª rodada. Naquele momento, o Alvinegro brigava pelo acesso, enquanto o Tigre patinava na tentativa de deixar o Z-4. E de lá para cá, muita coisa mudou. Tanto que, agora, ambos querem garantir a permanência na segunda divisão.

Como visitante, o Figueirense estava sob o comando de Milton Cruz. O treinador buscava recolocar a equipe nos trilhos, pois vinha de empate contra o Coritiba e derrota para a Ponte Preta, em casa. O Alvinegro tinha 21 pontos e ocupava a quinta colocação. Depois do jogo, somou um ponto, mas caiu uma posição. Ainda assim, o time permaneceu às portas da zona de acesso para a elite de 2019.

Desde então, o time entrou em campo outras 18 vezes, sendo quatro vitórias, sete empates e sete derrotas. Milton Cruz deixou o comando do Figueirense e Rogério Micale assumiu como treinador. Jogadores como Guilherme Lazaroni e André Luís foram negociados, mas outros reforçaram o elenco como Elton e André Santos. Mas a equipe não conseguiu voltar a engrenar para ter fôlego e lutar pela Série A.

Atuando diante do torcedor, o Criciúma buscava a quarta vitória na Série B. Com Mazola Júnior de treinador, o Tigre chegou para a partida na 18ª colocação, com 12 pontos. Somou um ponto com o empate e manteve a posição, sem conseguir sair da zona de queda. Ainda assim, não voltou a perder e começava a mostrar que era possível brigar de igual para igual com as principais equipes da competição.

Depois do encontro com o Alvinegro, o Tigre perdeu apenas quatro vezes. Fez uma campanha sólida de recuperação engatando sete vitórias e sete empates. Deixou a zona de rebaixamento para trás e até mesmo chegou a sonhar com o acesso. Mazola rodou o elenco e encaixou peças importantes no entre os titulares, entre elas o atacante Vitor Feijão, que é o artilheiro do Criciúma na Série B com seis gols.

No atual momento, Figueirense e Criciúma têm 41 pontos. O Alvinegro leva vantagem e está melhor na tabela de classificação por causa do saldo de gols, mesmo sem vencer há oito rodadas. Mesmo assim, ambos estão colados. O time da Capital é o 12º, enquanto o Tigre o 13º colocado. O jejum da equipe de Mazola Júnior é menos, três jogos sem triunfar. Quem vencer, fica perto de garantir a permanência. O derrotado ainda vai sofrer mais um pouco na busca da missão.

