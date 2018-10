Futebol combinado com o golfe, ou vice-versa. A conjunção entre as duas modalidades vai ser apresentada na próxima segunda-feira, em Florianópolis. O footgolf vai ganhar espaço no Costão Golf, no bairro Ingleses do Rio Vermelho. Na próxima segunda-feira, dia 22, haverá a apresentação do esporte e com a participação de atletas do Avaí, que irão experimentar o novo jogo.

No footgolf não é necessário a habilidade e os tacos que o golfe exige. As regras são similares. O jogador precisa fazer com que a bola – de futebol – caia no buraco, bem mais largo, evidentemente. Não há obstáculos e o melhor é quem leva a redonda do ponto inicial ao buraco com menos chutes.

Os registros apontam que o footgolf é uma criação brasileira. Um apreciador do golfe teve a ideia de juntar os dois esportes depois de sentir dificuldades de praticar o que demanda taco e bolinha. A modalidade foi registrada em 1999 e conta com uma federação internacional, chamada de Fifg (Fereration For Internacional Footgolf).

