O River Plate foi o primeiro time a confirmar a presença na final da Libertadores. Nesta terça-feira, em Porto Alegre, a equipe argentina venceu o Grêmio, de virada, por 2 a 1. Apesar do triunfo do Tricolor no jogo de ida por 1 a 0, o resultado classificou os argentinos por causa dos gols marcados fora de casa.

O gol do time brasileiro saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Leonardo chutou da entrada da área. A bola ainda desviou na defesa para enganar o goleiro Armani. Aos 36 da segunda etapa, Borré igualou.

E o gol da virada teve ajuda do VAR. O árbitro viu a bola bater na mão de Bressan dentro da área, que foi expulso, marcando pênalti. Na cobrança, Martínez deslocou Marcelo Grohe e virou o placar.

A primeira partida da final será na próxima quarta-feira, dia 7 de novembro. O jogo da volta será em 28 de novembro. O River agora aguarda por Palmeiras ou Boca Juniors, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45min, em São Paulo, para saber quem irá enfrentar na final.