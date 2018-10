O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) se sagrou pentacampeão do mundo de Fórmula 1 ao cruzar em quarto lugar a linha de chegada do Grande Prêmio do México, vencido pelo holandês Max Verstappen no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Verstappen venceu pelo segundo ano consecutivo no México, mas todas as atenções estavam voltadas para Hamilton.

Aos 33 anos, Hamilton conquistou seu quinto título mundial -depois de 2008, 2014, 2015 e 2017-, alcançando em números de conquistas o mítico ex-piloto argentino Juan Manuel Fangio, pentacampeão nos anos 1950.

O britânico, porém, segue a dois títulos do recordista histórico da categoria, o ex-piloto alemão Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Com duas corridas para o fim da temporada (Brasil e Abu Dhabi), Hamilton é o líder inalcançável do Mundial de Pilotos com 358 pontos, seguido pelo alemão Sebastian Vettel (294), que cruzou a linha de chegada em segundo lugar com sua Ferrari neste domingo no México.

Classificação final do GP do México de F1 após os 305,354 km de corrida:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)

2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

3. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

6. Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

7. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)

8. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

9. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)

10. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) a 2 voltas

11. Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) a 2 voltas

12. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) a 2 voltas

13. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

14. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

16. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

Os demais pilotos não terminaram a prova.

Classificação do Mundial de Pilotos:

1. Lewis Hamilton (GBR) 358 pts (campeão)

2. Sebastian Vettel (ALE) 294

3. Kimi Räikkönen (FIN) 236

4. Valtteri Bottas (FIN) 227

5. Max Verstappen (HOL) 216

6. Daniel Ricciardo (AUS) 146

7. Nico Hülkenberg (ALE) 69

8. Sergio Pérez (MEX) 57

9. Kevin Magnussen (DIN) 53

10. Fernando Alonso (ESP) 50

11. Esteban Ocon (FRA) 49

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 45

13. Romain Grosjean (FRA) 31

14. Pierre Gasly (FRA) 29

15. Charles Leclerc (MON) 27

16. Stoffel Vandoorne (BEL) 12

17. Marcus Ericsson (SUE) 9

18. Lance Stroll (CAN) 6

19. Brendon Hartley (NZL) 4

20. Sergey Sirotkin (RUS) 1

Classificação do Mundial de Construtores:

1. Mercedes 585 pts

2. Ferrari 530

3. Red Bull 362

4. Renault 114

5. Haas 84

6. McLaren-Renault 62

7. Force India 47

8. Sauber 36

9. Toro Rosso-Honda 33

10. Williams 7

* AFP