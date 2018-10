Eden Hazard indicou nesta sexta-feira que seria feliz se encerrasse a carreira no Chelsea, caso a sonhada transferência para o Real Madrid não se concretize.

"Tenho quase 28 anos, estou há sete no Chelsea e ganhamos quase tudo. Posso encerrar minha carreira no Chelsea, não tem problema. Estou muito feliz no clube, com o time, e minha família é feliz aqui", indicou.

"Quando estava em Lille, sempre disse que queria um dia vir para a Inglaterra, porque é a liga dos meus sonhos. E um dia tentar jogar na Espanha", explicou a estrela belga.

"Se não houver a transferência, se não vou para a Espanha, não é um problema. Amo os torcedores e os torcedores me amam", acrescentou.

Hazard insistiu nas últimas semanas que vê com bons olhos jogar no Real Madrid. "É meu sonho de criança", revelou no início de outubro.

Hazard tem contrato com o Chelsea até 2020, mas não quer repetir o compatriota Thibaut Courtois, que forçou sua saída para defender o Real Madrid.

Protagonista de um início de temporada espetacular, Hazard é peça chave no novo Chelsea de Maurizio Sarri, que está no primeiro pelotão da Premier League empatado em pontos com Manchetser City e Liverpool. O belga é o artilheiro do torneio com sete gols.

