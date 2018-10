Um helicóptero caiu neste sábado perto do estadio do Leicester, no centro da Inglaterra, informou a polícia local.

Segundo a emissora Sky Sports, que divulgou imagens do helicóptero em chamas, trata-se da aeronave do presidente do Leicester, o bilionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha.

O acidente ocorreu algumas horas após a partida disputada no King Power Stadium entre Leicester e West Ham (1-1), válida pelo Campeonato Inglês.

Segundo a Sky Sports, o helicóptero decolou do meio do campo do estádio entre 20h30 e 20h45 do horário local, mas teve problemas com a hélice traseira e caiu no estacionamento ao lado.

"Estamos lidando com um incidente nos arredores do King Power Stadium", tuitou a polícia de Leicestershire.

A identidade do piloto e dos passageiros a bordo ainda não foram confirmadas. Também não se sabe se alguém no local do acidente ficou ferido.

Após assistir às partida do Leicester em casa, o empresário tailandês Srivaddhanaprabha, que trouxe milhões de libras ao clube, costuma deixar o estádio de helicóptero.

Srivaddhanaprabha comprou o Leicester City em 2010 e se tornou o presidente do clube.

