Com dois gols de Raheem Sterling, a Inglaterra venceu a Espanha por 3 a 2, nesta segunda-feira, e voltou à disputa pela primeira colocação do grupo 4 da Liga das Nações da Uefa A.

O atacante do Manchester City fez o primeiro e terceiro gols dos ingleses, aos 16 e 38 minutos do primeiro tempo. No meio disso, Marcus Rashford balançou as redes aos 30.

A reação espanhola só veio na segunda etapa, com Paco Alcácer, aos 13, e Sergio Ramos diminuindo o prejuízo nos acréscimos, aos 53 minutos.

A Inglaterra diminui para dois pontos a diferença para a Espanha, líder da chave com seis unidades. Se a Fúria tivesse vencido o confronto, já estaria classificada para a fase final da competição, mas a equipe agora precisa ficar esperta contra a Croácia para não desperdiçar a vantagem.

Apesar de ter o controle da posse de bola, a Espanha foi superada pela alta intensidade dos ingleses, tanto na marcação como na velocidade de construção das jogadas. O primeiro gol veio em rápido contra-ataque, enquanto Harry Kane teve dia de organizador ao dar assistências para os gols de Rashford e Sterling.

Na segunda etapa, a Fúria melhorou com as entradas de Paco Alcácer e Dani Ceballos. Apenas dois minutos depois de entrar em campo, Alcácer venceu disputa no alto para diminuir de cabeça. O gol animou os espanhóis, mas a Inglaterra se fechou na defesa e Ramos só foi capaz de marcar o segundo gol dos ibéricos nos acréscimos.

-- Resultados de segunda-feira na Liga das Nações da Uefa

Liga A:

- Grupo 2

Islândia - Suíça 1 - 2

Gols:

Islândia: Finnbogason (81)

Suíça: Seferovic (52), Lang (67)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Suíça 6 3 2 0 1 9 3 6

2. Bélgica 6 2 2 0 0 5 1 4

3. Islândia 0 3 0 0 3 1 11 -10

Grupo 4

Espanha - Inglaterra 2 - 3

Gols:

Espanha: Alcácer (58), Ramos (90+8)

Inglaterra: Sterling (16, 38), Rashford (29)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Espanha 6 3 2 0 1 10 4 6

2. Inglaterra 4 3 1 1 1 4 4 0

3. Croácia 1 2 0 1 1 0 6 -6

Liga B:

- Grupo 3

Em Sarajevo:

Bósnia - Irlanda do Norte 2 - 0

Goles:

Bósnia: Dzeko (27, 73)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Bósnia 9 3 3 0 0 5 1 4

2. Áustria 3 2 1 0 1 1 1 0

3. Irlanda do Norte 0 3 0 0 3 1 5 -4

Liga C:

- Grupo 2

Em Talin:

Estônia - Hungria 3 - 3

Gols:

Estônia: Luts (20), Patkai (71 contra), Anier (79)

Hungria: Nagy (24), Szalai (54, 81)

Em Helsinque:

Finlândia - Grécia 2 - 0

Gols: Soiri (46, 89)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Finlândia 12 4 4 0 0 5 0 5

2. Grécia 6 4 2 0 2 3 4 -1

3. Hungria 4 4 1 1 2 5 6 -1

4. Estônia 1 4 0 1 3 3 6 -3

Liga D:

- Grupo 2

Em Luxemburgo:

Luxemburgo - San Marino 3 - 0

Gols:

Luxemburgo: Turpel (4), Sinani (65), Thill (73)

Em Minsk:

Bielorrússia - Moldávia 0 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Luxemburgo 9 4 3 0 1 10 1 9

2. Bielorrússia 8 4 2 2 0 6 0 6

3. Moldávia 5 4 1 2 1 2 4 -2

4. San Marino 0 4 0 0 4 0 13 -13

* AFP