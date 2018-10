O período de inscrições para a Meia Maratona Caixa de Pomerode entra na reta final. Mais de 2,1 mil corredores confirmaram presença na prova. Os atletas que pretendem participar têm até sexta-feira para efetuar o registro. O evento esportivo está marcado para os dias 20 e 21 de outubro, com trajetos de 21k, 6k, 10k trail e maratoninha kids.

Conforme a organização, mais de 50% dos corredores até agora são de fora de Santa Catarina. O percentual reforça o posicionamento da prova como atrativo turístico para a cidade mais alemã do Brasil. Justamente durante o período das festas de outubro. Por isso, durante o trajeto será servido chope nos pontos de hidratação e haverá apresentação de grupos de música alemã.

No sábado, dia 20, será realizada prova de 10k, de trilhas (trail run) e também a prova para as crianças. No dia seguinte está marcada a largada para as provas de seis quilômetros e a meia maratona. O valor da inscrição varia entre R$ 60 e R$ 150, conforme os itens dos kits (clique aqui). Na retirada do material, os corredores devem levar um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições beneficentes de Pomerode.