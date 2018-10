O primeiro jogo das finais da Série C do Campeonato Catarinense terminou em empate. Próspera e Itajaí ficaram no 1 a 1 no duelo disputado na tarde deste sábado, no Estádio Mário Balsini, em Criciúma. O jogo de volta está marcado para as 10h30min do próximo domingo, no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.

A abertura do placar foi do Itajaí. No começo do segundo tempo, o artilheiro Jean Carlos chacoalhou as redes. No entanto, o time da casa não se abalou pelo gol sofrido e conseguiu a igualdade 10 minutos depois. Aos 18, Eduardo deixou tudo igual.

Com o resultado, o vencedor da partida de volta conquista o título e a vaga na Série B do Catarinense. Uma nova igualdade leva a definição para a prorrogação. O empate no tempo extra dá o caneco para o Itajaí, por conta de melhor campanha.