O brasileiro Italo Ferreira derrotou Gabriel Medina na semifinal da etapa de Portugal, neste sábado (20), e, logo em seguida, foi campeão do evento em Peniche ao derrotar o francês Joan Duru na final. Com o resultado, a definição do título mundial de surfe foi adiada para a última competição da temporada.

Líder da temporada, Medina precisava vencer na praia portuguesa de Peniche para encerrar a disputa e conquistar o seu bicampeonato — o natural de Maresias foi campeão mundial em 2014. Agora, a decisão de 2018 ficará para o Havaí, em Pipeline, a partir do dia 8 de dezembro. Medina chega em vantagem, mas o australiano Julian Wilson e o brasileiro Filipe Toledo seguem com chances de desbancá-lo.

Com as quedas precoces de Filipe Toledo (terceira fase) e Julian Wilson (quartas de final), Medina ganhou a chance de decidir o título em Portugal. Porém, em uma bateria marcada por um show de aéreos, Italo Ferreira conseguiu a virada com um 9,30 pontos em sua última onda e venceu a disputa por 16,47 a 14,73.

Medina deixa Portugal na liderança do ranking com a pontuação de 56.190 pontos. Julian e Filipe estão empatados com 51.450 pontos. O campeão de 2014 precisa chegar à decisão para comemorar o bi sem depender de outros resultados.

Confira o resultado das baterias finais:

Quartas de final

1. Italo Ferreira (BRA) 16.10 x 5.20 Michel Bourez (PFR)

2. Matt Wilkinson (AUS) 11.03 x 16.16 Gabriel Medina (BRA)

3. Joan Duru (FRA) 11.57 x 5.10 Julian Wilson (AUS)

4. Owen Wright (AUS) 11.17 x 4.60 Kanoa Igarashi (JAP)

Semifinais

1. Italo Ferreira (BRA) 16.47 x 14.73 Gabriel Medina (BRA)

2. Joan Duru (FRA) 13.60 x 12.00 Owen Wright (AUS)

Final

1. Italo Ferreira (BRA) 15.93 x 10.77 Joan Duru (FRA)