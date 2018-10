O atacante marfinense do Crystal Palace Wilfried Zaha se disse vítima de racismo e afirmou ter recebido ameaças de morte após sofrer um pênalti no domingo na partida contra o Arsenal (2-2), pelo Campeonato Inglês.

O pênalti sofrido por Zaha, 25 anos, contra o Arsenal foi convertido por Luka Milivojevic, empatando a partida nos minutos finais do duelo.

Embora o defensor do Arsenal envolvido no lance, Granit Xhaka, ter afirmado tratar-se de "um pênalti claro", diversos torcedores do clube londrino não aceitaram essa afirmação, como explicou o atacante marfinense nas redes sociais.

"Para todos que estão indo longe demais, sendo racistas e ameaçando de morte minha família, eu desejo a vocês e suas famílias o melhor. Beijos. PS: minha vida continua muito boa apesar de seu ódio", afirmou no Instagram.

Esta não foi a primeira vez que Zaha reclama de ataques racistas. Em julho de 2017, o atacante afirmou, também pelo Instagram, que torcedores do Manchester United e do Liverpool o chamaram de "macaco preto".

