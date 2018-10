A líder Juventus volta à cena nacional para enfrentar a Empoli (18º) fora de casa, no sábado, pela 10ª rodada da Serie A, poucos dias depois de vencer o Manchester United em Old Trafford.

Em busca do oitavo Scudetto consecutivo, a Velha Senhora quer ampliar sua vantagem na briga pelo título contra um adversário que iniciou a temporada com dificuldades.

Depois de oito vitórias consecutivas, o time de Turim empatou com a Genoa na última rodada no que foi o primeiro tropeço da equipe. O técnico Massimiliano Allegri deve fazer mudanças no time que enfrentou o United. Em todo caso, não poderá contar com os lesionados Sami Khedira, Mario Mandzukic e Emre Can.

A Juve conta com quatro pontos de vantagem para a vice-líder Napoli, que recebe a Roma (7º) no domingo no jogo mais interessante da rodada. Os comandados de Carlo Ancelotti quase venceram o Paris Saint-Germain fora de casa, mas cederam o gol de empate em 2 a 2 nos acréscimos.

O atacante Lorenzo Insigne tem chances de estar a disposição, apesar de deixar o confronto com os franceses com problemas físicos. "Saí por um golpe no peito, tinha problemas para respirar. Mas tudo está bem agora e a dor desapareceu", garantiu o jogador ao site do clube napolitano.

A Roma está na sétima colocação, mas pode se aproximar das vagas que classificam para a Liga dos Campeões se conquistar os três pontos. Seu rival da capital Lazio (4º) recebe a Inter de Milão (3º) na segunda-feira pelo fechamento da rodada. Ambos estão separados por um só ponto.

No restante dos jogos, destaque para Milan (12º) e Sampdoria (5º). O time de Milão se reencontra com a torcida depois de perder para o Betis (2-1) na Liga Europa.

-- Programação e classificação da 10ª rodada do Campeonato Italiano

- Sábado:

(10h00) Atalanta - Parma

(13h00) Empoli - Juventus

(15h30) Torino - Fiorentina

- Domingo:

(08h30) Sassuolo - Bologna

(11h00) Genoa - Udinese

Cagliari - Chievo

SPAL - Frosinone

(14h00) Milan - Sampdoria

(16h30) Napoli - Roma

- Segunda-feira:

(16h30) Lazio - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 25 9 8 1 0 19 6 13

2. Napoli 21 9 7 0 2 18 10 8

3. Inter 19 9 6 1 2 13 6 7

4. Lazio 18 9 6 0 3 13 9 4

5. Sampdoria 15 9 4 3 2 12 4 8

6. Fiorentina 14 9 4 2 3 15 7 8

7. Roma 14 9 4 2 3 16 12 4

8. Sassuolo 14 9 4 2 3 15 14 1

9. Genoa 13 8 4 1 3 13 15 -2

10. Torino 13 9 3 4 2 11 11 0

11. Parma 13 9 4 1 4 10 11 -1

12. Milan 12 8 3 3 2 15 11 4

13. SPAL 12 9 4 0 5 8 10 -2

14. Cagliari 10 9 2 4 3 7 10 -3

15. Atalanta 9 9 2 3 4 14 12 2

16. Udinese 8 9 2 2 5 8 13 -5

17. Bologna 8 9 2 2 5 6 12 -6

18. Empoli 6 9 1 3 5 8 13 -5

19. Frosinone 2 9 0 2 7 6 24 -18

20. Chievo -1 9 0 2 7 7 24 -17

* AFP