A Lagoa da Conceição, em Florianópolis, vai receber corredores sedentos por aventuras neste sábado. O Mountain Do Caixa Lagoa da Conceição chega à 15ª edição e desafia corredores a encarar 65km em terrenos de trilhas, dunas, praia e muitas subidas e descidas. A prova foi a primeira a ser realizada pela bandeira Mountain Do, que integra esporte, aventura e natureza.

Cerca de 20 corredores corajosos e bem preparados vão encarar os 65km individualmente, chamados de “insanes” (insanos, em inglês). Há também equipes em duplas, quartetos e octetos, que dividem os oito trechos do percurso. A largada será no Lagoa Iate Clube (LIC) e segue por Praia da Joaquina, Praia Mole, Barra da Lagoa, Praia do Moçambique e Rio Vermelho, Costa da Lagoa e retorna ao clube.

A programação inicia ainda na sexta-feira, com a entrega dos kits, simpósio e coquetel. No sábado, a largada acontece às 7h apenas para a categoria “insane”, enquanto as equipes largam uma hora depois. No domingo a organização premia os vencedores e ainda há um almoço a todos os corredores.

Clique aqui e veja o mapa do percurso.

Confira mais notícias do esporte em Santa Catarina.