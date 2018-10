O time de futsal feminino Leoas da Serra, de Lages, conquistou o título da Taça Libertadores da categoria. Na decisão, disputada no domingo, a equipe catarinense venceu o Sport Colonial, do Paraguai, país que sediou a competição. A campanha da equipe lageana foi arrasadora: 100% de aproveitamento, com 49 gols marcados e apenas três sofridos.

— Como lageana de nascimento, me sinto muito orgulhosa em poder proporcionar uma conquista tão importante para a nossa cidade — resume Amandinha, vice artilheira da equipe, junto de Giy, com seis tentos anotados no torneio.

Na decisão as meninas venceram a equipe anfitriã por 4 a 0. O maior placar foi na estreia, o 14 a 1 sobre o Aquiles Nazoa, da Venezuela. Na semifinal, as Leoas ganharam do San Lorenzo, da Argentina por 8 a 1. Nesta segunda-feira, elenco e comissão técnica campeões fazem a viagem de retorno ao país e no dia seguinte está programada uma grande festa.

Nesta terça-feira, as jogadoras vão desfilar pelas ruas de Lages em um caminhão do Corpo de Bombeiros. O trajeto inicia às 13h30min, com a saída em frente da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) e que vai passar pelas principais vias da cidade do Planalto Serrano.

