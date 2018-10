O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou a pole position no treino de classificação do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste sábado em Austin, enquanto seu rival pelo título mundial, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), dono do segundo melhor tempo, largará da 5ª posição devido a uma punição.

Hamilton, que cravou a 81ª pole da carreira -a nona só nesta temporada- com o tempo de 1:32.237, precisa somar oito pontos a mais que Vettel (1:32.307) para garantir de maneira antecipada seu quinto título mundial.

Vettel foi punido na sexta-feira por não ter freado o suficiente na pista sob bandeira vermelha durante o primeiro treino livre do dia.

Com a punição de Vettel, Hamilton dividirá a primeira linha com o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari). Logo atrás estarão o também finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

- Classificação do GP dos EUA de F1:

Q3

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:32.237

2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:32.298

3. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:32.307

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.616

5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:33.494

6. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:34.145

7. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:34.215

8. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.250

9. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:34.420

10. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:34.594

* AFP