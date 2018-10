O Lille, surpreendente vice-líder do Campeonato Francês, venceu por 1 a 0 o Caen (13º), neste sábado pela 11ª rodada, enquanto o Monaco (19º) de Thierry Henry segue sem reagir, empatando em 2 a 2 com o Dijon (16º).

Para dar sequência a seu melhor início de temporada da história, o Lille venceu graças ao gol do português Rafael Leão (56 minutos) e se aproximou provisoriamente a cinco pontos do intocável líder Paris Saint-Germain, que no domingo tentará defender os 100% de aproveitamento na competição no clássico contra o Olympique de Marselha (5º).

Na parte de baixo da tabela, o Monaco continuou imerso na crise. A estreia do técnico Thierry Henry em casa, no estádio Louis II, terminou em um empate diante do Dijon, um adversário direto contra o rebaixamento.

O alemão Benjamin Henrichs (29) e o polonês Kamil Glik (78) marcaram os gols do Monaco, enquanto Mickael Alphonse (34) e Mehdi Abeid (57) balançaram as redes para o Dijon.

Com o resultado, o Monaco, campeão francês há um ano e meio, aparece na penúltima colocação com os mesmos sete pontos do lanterninha Guingamp.

Na briga pelo pódio, o Montpellier venceu por 3 a 0 o Toulouse (9º) e recuperou a terceira colocação da Ligue 1, que mais cedo havia sido tomada pelo Lyon (4º), vencedor por 2 a 1 do Angers (11º).

- Programação e resultados da 11ª rodada do Campeonato francês:

- Sexta-feira:

Nîmes - Saint-Etienne 1 - 1

- Sábado:

Angers - Lyon 1 - 2

Toulouse - Montpellier 0 - 3

Lille - Caen 1 - 0

Monaco - Dijon 2 - 2

Amiens - Nantes 1 - 2

Guingamp - Strasbourg 1 - 1

- Domingo:

(12h00) Rennes - Reims

(14h00) Bordeaux - Nice

(18h00) Olympique de Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 30 10 10 0 0 37 6 31

2. Lille 25 11 8 1 2 20 8 12

3. Montpellier 22 11 6 4 1 17 7 10

4. Lyon 20 11 6 2 3 18 13 5

5. Olympique de Marselha 19 10 6 1 3 22 16 6

6. Saint-Etienne 17 11 4 5 2 13 14 -1

7. Strasbourg 16 11 4 4 3 19 15 4

8. Bordeaux 14 10 4 2 4 13 13 0

9. Toulouse 13 11 3 4 4 10 19 -9

10. Rennes 12 10 3 3 4 13 15 -2

11. Angers 12 11 3 3 5 13 15 -2

12. Nantes 12 11 3 3 5 14 17 -3

13. Caen 11 11 2 5 4 10 14 -4

14. Reims 11 10 2 5 3 5 10 -5

15. Nîmes 11 11 2 5 4 14 19 -5

16. Dijon 11 11 3 2 6 12 17 -5

17. Nice 11 10 3 2 5 7 14 -7

18. Amiens 10 11 3 1 7 12 20 -8

19. Monaco 7 11 1 4 6 12 17 -5

20. Guingamp 7 11 1 4 6 7 19 -12

* AFP