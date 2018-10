O Liverpool assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês ao golear por 4 a 1 o Cardiff (17º), neste sábado pela 10ª rodada da competição, liderado por Mohamed Salah e Sadio Mané, esse último autor de dois gols.

Os Reds chegaram a 26 pontos e abriram três de vantagem sobre o Manchester City (2º), que terá a oportunidade de recuperar a liderança em caso de vitória na segunda-feira sobre o Tottenham (5º), outro adversário direto no topo da tabela.

O egípcio Salah abriu o placar aos 10 minutos de jogo. O Liverpool, porém, só voltou a mexer no placar na reta final da partida.

Mané ampliou aos 21 minutos do segundo tempo com um chute rasteiro, mas os Reds viram o Cardiff diminuir o prejuízo com Callum Paterson aos 32.

Mas qualquer esperança de virada do modesto time galês foi por água abaixo com o gol do suíço Xherdan Shaqiri, aos 39, e o segundo de Mané, aos 42.

Nas outras partidas deste sábado, o destaque foi o Bournemouth (6º), que segue surpreendendo na competição, somando mais uma vitória, desta vez por 3 a 0 sobre o Fulham (18º). Já Leicester (12º) e West Ham (14º) empataram em 1 a 1.

- Programação e resultados da 10ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Fulham - AFC Bournemouth 0 - 3

Watford - Huddersfield 3 - 0

Brighton - Wolverhampton 1 - 0

Southampton - Newcastle 0 - 0

Liverpool - Cardiff City 4 - 1

Leicester - West Ham 1 - 1

- Domingo:

(11h30) Crystal Palace - Arsenal

Burnley - Chelsea

(14h00) Manchester United - Everton

- Segunda-feira:

(18h00) Tottenham - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 26 10 8 2 0 20 4 16

2. Manchester City 23 9 7 2 0 26 3 23

3. Chelsea 21 9 6 3 0 20 7 13

4. Arsenal 21 9 7 0 2 22 11 11

5. Tottenham 21 9 7 0 2 16 7 9

6. AFC Bournemouth 20 10 6 2 2 19 12 7

7. Watford 19 10 6 1 3 16 12 4

8. Everton 15 9 4 3 2 15 12 3

9. Wolverhampton 15 10 4 3 3 9 9 0

10. Manchester United 14 9 4 2 3 15 16 -1

11. Brighton 14 10 4 2 4 11 13 -2

12. Leicester 13 10 4 1 5 16 16 0

13. West Ham 8 10 2 2 6 9 15 -6

14. Burnley 8 9 2 2 5 10 17 -7

15. Crystal Palace 7 9 2 1 6 5 11 -6

16. Southampton 7 10 1 4 5 6 14 -8

17. Cardiff City 5 10 1 2 7 9 23 -14

18. Fulham 5 10 1 2 7 11 28 -17

19. Newcastle 3 10 0 3 7 6 14 -8

20. Huddersfield 3 10 0 3 7 4 21 -17

