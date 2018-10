O lateral brasileiro Marcelo treinou com o restante do grupo do Real Madrid, nesta quinta-feira, e tem chances de enfrentar o Barcelona no clássico de domingo no Camp Nou.

Segundo fotos publicadas pelo time merengue em seu site oficial, Marcelo está disputado a bola sem nenhuma proteção aparente no tornozelo direito. O brasileiro deixou a partida contra o Viktoria Plzen após entrada dura de um adversário, deixando os espanhóis com 10 até o apito final.

De acordo com informações do jornal Marca, os exames médicos descartaram uma lesão e o lateral está otimista para encarar o Barça.

O Real Madrid (7º) está em crise de resultados e viaja ao Camp Nou para tentar iniciar uma recuperação no Campeonato Espanhol contra o líder Barcelona.

* AFP