O espanhol Marcos Alonso prolongou seu contrato até 2023 com o Chelsea, anunciou nesta quarta-feira o clube da Premier League.

Alonso, lateral-esquerdo de 27 anos, chegou ao Chelsea em 2016 comprado junto à Fiorentina e se tornou um dos destaques da equipe campeã inglesa em 2017.

"Fico feliz de ficar aqui mais tempo e continuar jogando em uma das melhores equipes do mundo", declarou Alonso ao site do Chelsea.

Formado nas categorias de base do Real Madrid, Alonso disputou 92 jogos com os Blues e anotou 15 gols. Convocado pela primeira vez em março deste ano, o lateral entrou em campo três vezes com a seleção espanhola.

* AFP