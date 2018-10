A Meia Maratona Internacional de Florianópolis, marcada para 25 de novembro, promete ser a última grande prova do calendário de corridas de rua de Santa Catarina. A organização estima que o evento vai contar com 5 mil corredores. Até o momentos são 3,2 mil confirmados para as distâncias de 21k, 10k e 5k e as inscrições seguem abertas.

A prova chega à 14ª edição. Neste ano já são cerca de 120 atletas estrangeiros com presença garantida, a maioria da Argentina e do Uruguai. O percurso majoritariamente plano é um dos grandes atrativos, que é somado ao cenário ao redor dos corredores que vão percorrer os quilômetros em grande parte pela Beira-Mar Norte.

— O fato da cidade por si só ser um destino bastante turístico já costuma conquistar os corredores. Além disso, o percurso é um dos grandes destaques desse evento. Rápido e plano, sem muitas variações de altimetria, o que garante mais agilidade para os atletas. É uma excelente prova tanto para quem quer conquistar um melhor tempo, quanto para aqueles que estão começando a se aventurar no esporte — endossa Ricardo Ziehlsdorff, diretor executivo da Corre Brasil, organizadora da prova.

As inscrições vão até 14 de novembro, e para os três trajetos disponíveis, 21k, 10k e 5k. O registro custa a partir de R$ 60. Clique aqui para mais informações sobre inscrições.

Confira mais notícias do esporte catarinense