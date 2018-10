A cidade mais alemã do país vai receber neste fim de semana a Meia Maratona Caixa de Pomerode. O evento esportivo conta com 3 mil participantes confirmados, de oito estados brasileiros, que vão encarar percursos de 21k (meia maratona), 6k e 10k trail run (trilhas e montanhas). A organização ainda dispõe de algumas vagas que poderão ser preenchidas no sábado.

Além de Santa Catarina, há corredores de estados como Piauí, Pernambuco, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. No sábado ocorre a prova de 10 quilômetros em trilhas, a partir das 16h no Pavilhão de Eventos Municipal. No domingo tem a largada da meia maratona, seis quilômetros e maratoninha kids, a partir das 7h, Pórtico Turístico Sul, na Praça Central da cidade.

Um dos atrativos, no clima das festas alemãs de outubro, é a distribuição de cerveja aos corredores nos postos de hidratação. Os percursos ainda terão apresentação de grupos folclóricos.

De acordo com a Corre Brasil, que organiza o evento esportivo, ainda restam algumas vagas para corredores, que poderão ser preenchidas junto com a retirada dos kits, no sábado, das 10h às 19h, no Pavilhão de Eventos Municipal de Pomerode. O valor é de R$ 60 e o participante deve levar um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição beneficente da cidade.