O astro argentino do Barcelona Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol no mês de setembro, anunciou nesta quarta-feira La Liga.

O jogador do Barcelona levou o primeiro prêmio da temporada ao marcar três gols e dar quatro assistências no último mês da competição", explicou a entidade em nota.

Messi, que receberá o prêmio no sábado, antes da partida do Barcelona contra o Sevilla pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, está atualmente no terceiro lugar na briga pela artilharia da competição com seis gols, atrás do uruguaio do Girona Christhian Stuani (8) e do português do Sevilla André Silva (7).

* AFP