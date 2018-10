A Federação Inglesa (FA) abriu investigação disciplinar contra o português José Mourinho, nesta terça-feira, depois do técnico do Manchester United proferir insultos após a vitória da equipe sobre o Newcastle na oitava rodada da Premier League.

O treinador teria falado os palavrões para uma câmera depois do triunfo da equipe nos minutos finais.

"José Mourinho foi acusado após o jogo entre Manchester United e Newcastle, dia 6 de outubro de 2018", declarou um porta-voz da FA.

"Aparentemente, sua linguagem ao final do jogo segundo um leitor labial foi abusivo e/ou insultante e/ou inapropriado. Ele tem até 19 de outubro para responder à acusação", revelou.

O vídeo mostra Mourinho proferindo xingamentos em direção a uma câmera, quando se dirigia ao túnel após o apito final. O luso também fez um gesto com a mão direita, ao mesmo tempo em que falava, apontando com o dedo.

Depois do jogo, o técnico declarou que está sendo alvo de "uma caça ao homem". Sobre o gesto realizado, Mourinho disse que "é um dedo, menor que os outros, mas um dedo".

A vitória sobre o Newcastle foi um alívio para Mourinho. Mesmo com os dirigentes do clube afirmando que o treinador não seria demitido em curto prazo, o jornal Daily Mirror tinha anunciado que o português estava com os dias contados.

* AFP