Rafael Nadal anunciou sua desistência do Masters 1000 de Paris antes de estrear na competição, o que garante que o sérvio Novak Djokovic será o novo número 1 do mundo quando o próximo ranking ATP for publicado, na segunda-feira.

"Senti alguma coisa no abdômen há alguns dias, principalmente no saque. Os médicos me recomendaram não jogar", declarou o espanhol, que não entra em quadra desde que abandonou sua partida das semifinais do US Open, em início de setembro.

Djokovic, campeão na segunda metade da temporada de Wimbledon, em Cincinnati, do US Open e em Xangai, precisava chegar mais longe que Nadal em Paris para se tornar o novo número 1 do mundo, o que ele fez na terça-feira ao estrear com vitória na competição diante do português João Sousa.

"Foi um ano difícil para mim em relação a lesões, então prefiro evitar fazer coisas drásticas. Não teria sido bom para mim, nem para ninguém, se eu entrasse em quadra sabendo que não poderia dar meu melhor", completou Nadal em coletiva de imprensa poucos minutos antes do horário marcado para sua estreia em Paris contra o espanhol Fernando Verdasco.

Além de Djokovic, outro beneficiado pelo abandono de um tenista em Paris foi o suíço Roger Federer.

O atual número 3 do mundo avançou às oitavas de final do torneio sem jogar, depois do canadense Milos Raonic sentir uma lesão no cotovelo direito.

Assim, Federer irá estrear diretamente nas oitavas de final na quinta-feira contra o vencedor do confronto entre o italiano Fabio Fognini e o húngaro Marton Fucsovics.

