O espanhol Rafael Nadal se manteve na liderança do ranking da ATP, após a divulgação da classificação nesta segunda-feira, à frente de Roger Federer e de Novak Djokovic, que poderá assumir o topo da lista em caso de título no Masters 1000 de Xangai, nesta semana.

O sérvio, campeão de Wimbledon e do US Open, poderia aproveitar a ausência do espanhol, que não participa da gira asiática devido a uma lesão no joelho, para alcançar os rivais à frente no ranking.

Entre os dez primeiros colocados, a única mudança na lista foi a subida de uma posição do sul-africano Kevin Anderson para o oitavo lugar, ultrapassando o búlgaro Grigor Dimitrov, agora nono.

- Ranking ATP em 8 de outubro:

1. Rafael Nadal (ESP) 8260 pts

2. Roger Federer (SUI) 6900

3. Novak Djokovic (SRV) 6445

4. Juan Martín Del Potro (ARG) 6130

5. Alexander Zverev (GER) 4755

6. Marin Cilic (CRO) 4535

7. Dominic Thiem (AUT) 3825

8. Kevin Anderson (RSA) 3640 (+1)

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3620 (-1)

10. John Isner (EUA) 3380

11. David Goffin (BEL) 2865

12. Kei Nishikori (JPN) 2730

13. Fabio Fognini (ITA) 2315

14. Kyle Edmund (GBR) 1990 (+2)

15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 1987

16. Diego Schwartzman (ARG) 1975 (-2)

17. Jack Sock (EUA) 1850

18. Lucas Pouille (FRA) 1825 (+1)

19. Borna Coric (CRO) 1815 (-1)

20. Milos Raonic (CAN) 1800

* AFP