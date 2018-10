O craque brasileiro Neymar visitou Portugal, nesta quinta-feira, para torcer para o compatriota Gabriel Medina na penúltima etapa do campeonato mundial de surfe, disputado em Peniche.

O jogador do Paris Saint-Germain publicou no Instagram uma foto em que está ao lado do surfista de 24 anos, campeão do mundo em 2014 e atual líder da WSL.

Desta maneira, Neymar desfrutou seu último dia de descanso após o triunfo do Brasil sobre a Argentina (1-0), no troféu amistoso Superclássico das Américas disputado na terça-feira na Arábia Saudita.

Nas ondas da praia de Supertubos, em Peniche, Gabriel Medina e o surfista taitiano Michel Bourez se classificaram para as quartas de final.

* AFP