Afinal desta edição da Libertadores da América 2018 será histórica. Pela primeira vez, duas equipes argentinas irão se enfrentar na decisão do torneio internacional. E não são times quaisquer. Maiores clubes do país, Boca Juniors e River Plate irão se enfrentar na decisão, com partidas marcadas para a próxima quarta-feira e 28 de novembro. Quem ficou pelo caminho na semifinal foram os brasileiros. Na terça, o Tricolor gaúcho perdeu para o River por 2 a 1. Nesta quarta-feira foi a vez do Palmeiras empatar por 2 a 2 com o Boca e dar adeus à chance de título.

Com o Allianz Parque lotado em São Paulo, o Palmeiras começou com tudo e deu a impressão de que seria possível reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida. Aos 10 minutos, Lucas Lima passou para Bruno Henrique mandar a bola para a rede, mas o gol foi anulado porque a arbitragem, com auxílio do VAR, marcou impedimento de Deyverson no início da jogada.

O lance não assustou os argentinos, que abriram o placar sete minutos depois. Jara lançou para Villa na direita. O atacante cruzou e Ábila chegou para desviar: 1 a 0.

A reação do Verdão ficou para a segunda etapa. Sete minutos após a volta do intervalo, Felipe Melo achou Luan dentro da área e o zagueiro chutou forte para deixar tudo igual. Aos 15, Dudu foi derrubado dentro da área. Com personalidade, o zagueiro Gustavo Gómez virou o placar.

Mas o Boca não se fechou e Benedetto, autor dos dois gols sobre o Verdão na Argentina, entrou em campo. Aos 24 minutos, o algoz do Palmeiras recebeu da entrada da área e chutou para empatar. O Boca Juniors avança em busca do sétimo troféu da competição. O River Plate foi campeão em três oportunidades.

