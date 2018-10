Em desvantagem após perder o duelo de ida por 2 a 0 na Bombonera, o Palmeiras reencontra o Boca Juniors na Taça Libertadores da América. Os times duelam hoje, às 21h45min, no Allianz Parque, em São Paulo, pela volta da semifinal. Será a quarta partida entre as equipes no ano e considerada tira-teima, pois o Verdão venceu uma e empatou outra pela fase de grupos. Os argentinos levaram a melhor na primeira perna rumo à final da competição.

Empurrado pela torcida que esgotou os ingressos para o confronto, o Palmeiras precisa vencer por três ou mais gols para avançar. Se o triunfo repetir o placar da ida, a decisão vai para os pênaltis. Caso o Boca faça um gol, o Verdão terá que marcar quatro, já que o tento fora de casa serve como critério de desempate.

Ciente da necessidade da vitória por larga diferença de gols, o técnico Luiz Felipe Scolari avalia escalar o Palmeiras mais criativo no meio de campo. Desgastado fisicamente, Moisés deve dar espaço para Lucas Lima. No ataque, o xodó da torcida Deyverson disputa a posição com Borja, artilheiro da Libertadores com nove gols.

O provável Verdão deve começar o jogo com Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Moisés); Dudu, Willian e Borja (Deyverson).

Palmeiras x Boca ao vivo

A Rede Globo e a NSC TV transmitem a partida ao vivo, a partir das 21h45min desta quarta-feira, após o capítulo de Segundo Sol.