Helder Costa celebrou seu primeiro jogo como titular por Portugal com gol na vitória sobre a Escócia por 3 a 1, neste domingo, em amistoso disputado no estádio Hampden Park de Glasgow.

Outra vez sem Cristiano Ronaldo, fora da convocação dos portugueses, o atual campeão europeu abriu o placar no final do primeiro tempo. Eder e Bruma fecharam o placar da vitória lusitana na parte final do duelo.

O técnico Fernando Santos fez várias mudanças no time que venceu a Polônia por 3 a 2 na Liga das Nações. A equipe volta a entrar em campo pela competição da Uefa na quarta-feira contra a Itália.

A Escócia, surpreendida por Isreal (2-1) na quinta-feira, fez o gol de honra com Steven Naismith nos acréscimos. O time britânico perdeu seis dos últimos oito jogos. Na próxima quarta-feira, a equipe encara a Albânia pela Liga das Nações da Uefa.

* AFP