A decisão do campeão da Série C do Campeonato Catarinense começa neste sábado. Próspera e Itajaí fazem o primeiro duelo das finais às 15h no Mário Balsini, em Criciúma. O vencedor da competição sobe de divisão e integra a Série B Estadual em 2019 e fatura a Taça Zélio Prado.

O Itajaí vai decidir em casa no sábado seguinte por ter melhor campanha na soma das duas fases da competição. O time somou 17 pontos no somatório de oito jogos realizados, enquanto a equipe do Sul do Estado teve um a menos. No entanto, o mando é a única bonificação. Em caso de empate nos resultados, a definição será na prorrogação e posteriormente, insistindo a igualdade, haverá cobrança de pênaltis.

O Itajaí tenta o bicampeonato da divisão, que conquistou em 2016, e depois voltou para a Terceirinha no ano seguinte. Já o Próspera também tenta a segunda conquista – quando ganhou em 2005, à época chamada de Série B1. O Time da Raça, como é conhecida a agremiação do Sul do Estado, retomou as atividades neste ao e busca reaver a representatividade de épocas atrás.

