Surpreendente reserva no início do jogo, Kylian Mbappé entrou no segundo tempo e anotou o gol que abriu o caminho para a vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Olympique de Marselha (5º), neste domingo no clássico francês que fechou a 11ª rodada da Ligue 1.

Este triunfo permite ao PSG somar 11 vitórias em 11 jogos disputados na competição, mantendo a distância de 8 pontos sobre o principal perseguidor, o surpreendente Lille (2º), antes do confronto direto entre as duas equipes na próxima sexta-feira.

Em jogo parelho no estádio Velodrome, a entrada de Mbappé aos 17 minutos do segundo tempo desequilibrou a balança. Na terceira bola que tocou, o jovem de 19 anos finalizou com força e técnica para abrir o placar, aos 20.

Com o Olympique de Marselha partindo ao ataque em busca do empate, o alemão Julian Draxler selou a vitória parisiense nos acréscimos, aproveitando um rebote de um chute de Neymar.

O Olympique, que aspirava brigar pelo título francês com o PSG no início da temporada, segue na 5ª colocação, mas a 14 pontos de distância do arquirrival.

Mais cedo, o Nice (10º) derrotou por 1 a 0 o Bordeaux (8º) e o Reims (9º) venceu por 2 a 0 o Rennes (14º).

-- Resultados da 11ª rodada do Campeoanto Francês:

- Sexta-feira:

Nîmes - Saint Etienne 1 - 1

- Sábado:

Angers - Lyon 1 - 2

Toulouse - Montpellier 0 - 3

Lille - Caen 1 - 0

Monaco - Dijon 2 - 2

Amiens - Nantes 1 - 2

Guingamp - Strasbourg 1 - 1

- Domingo:

Rennes - Reims 0 - 2

Bordeaux - Nice 0 - 1

Marselha - PSG 0 - 2

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. PSG 33 11 11 0 0 39 6 33

2. Lille 25 11 8 1 2 20 8 12

3. Montpellier 22 11 6 4 1 17 7 10

4. Lyon 20 11 6 2 3 18 13 5

5. Marselha 19 11 6 1 4 22 18 4

6. Saint Etienne 17 11 4 5 2 13 14 -1

7. Strasbourg 16 11 4 4 3 19 15 4

8. Bordeaux 14 11 4 2 5 13 14 -1

9. Reims 14 11 3 5 3 7 10 -3

10. Nice 14 11 4 2 5 8 14 -6

11. Toulouse 13 11 3 4 4 10 19 -9

12. Angers 12 11 3 3 5 13 15 -2

13. Nantes 12 11 3 3 5 14 17 -3

14. Rennes 12 11 3 3 5 13 17 -4

15. Caen 11 11 2 5 4 10 14 -4

16. Nîmes 11 11 2 5 4 14 19 -5

17. Dijon 11 11 3 2 6 12 17 -5

18. Amiens 10 11 3 1 7 12 20 -8

19. Monaco 7 11 1 4 6 12 17 -5

20. Guingamp 7 11 1 4 6 7 19 -12

* AFP