O atacante Luis Suárez advertiu nesta sexta-feira que o clássico entre Barcelona e Real Madrid "se vive ao máximo" e que não tem nada a ver com os momentos das duas equipes.

"Clássico é clássico. No último da temporada passada, já éramos campeões e foi jogado com grande intensidade", disse o uruguaio em entrevista aos veículos de comunicação do clube catalão.

"Sempre são assim, você tem muita vontade. Não pensa como o outro virá animicamente, o que vem jogando ou que o outro vem melhor... É um clássico e se vive ao máximo", acrescentou Suárez.

"Lembra os jogos de eliminatória com o Uruguai", disse o centroavante, considerando que "jogar o Clássico tem uma vibração especial, o público te contagia ainda mais de adrenalina e o jogador quer ganhar de qualquer jeito. Mas fica tudo dentro de campo, são momentos muito lindos", garantiu Suárez.

Suárez é uma das principais apostas do Barcelona para compensar a ausência do lesionado Lionel Messi. O uruguaio não acreditar que os merengues estarão fragilizados.

"É preciso ter muito cuidado, porque eles têm jogadores com muita qualidade que fazem a diferença. Mas qualquer rival também tem suas fraquezas e é preciso aproveitá-las", concluiu.

* AFP