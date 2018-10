A Beira-Mar de São José será o ponto de largada da Corrida Outubro Rosa, marcada para o dia 28. O evento esportivo estimula a prevenção do câncer de mama e tem inscrições abertas. Os corredores que quiserem encarar os percursos de 10 km, 5 km e caminhada têm até o domingo para efetuar o registro.

A largada está prevista para as 7h30min, em frente à sede da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (FMEL), na Beira-Mar de São José. A previsão é de pelo menos mil participantes, em todas as distâncias. As inscrições custam R$ 30 para corredoras e R$ 40 para corredores (clique aqui para inscrições). O prazo terminava na última quarta-feira, mas as inscrições seguem disponíveis.

O evento esportivo é organizado pela Associação de Corredores de Rua de São José e Grande Florianópolis (Acorsj) e tem suporte da fundação de esportes do município.

— É muito gratificante realizar uma prova em benefício de uma causa tão importante e chamar atenção para o Outubro Rosa. Estamos fazendo a nossa parte no combate ao câncer de mama alertando as pessoas e promovendo um evento que estimula bem-estar e saúde — aponta Valmir Carvalho, diretor da Acorsj.