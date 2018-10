Com retornos e um estreante na formação titular, a Seleção Brasileira realiza na tarde desta sexta-feira o terceiro amistoso após a eliminação para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Às 15h (de Brasília), a equipe comandada por técnico Tite pega a Arábia Saudita no Estádio King Saud University, em Riad.

Será a primeira vez que os brasileiros terão pela frente um time que também esteve no Mundial. Nos dois outros amistosos, A Seleção venceu os Estados Unidos, por 2 a 0, e depois goleou El Salvador por 5 a 0. Ambos, porém, sequer conseguiram classificação para a Copa do Mundo.

Na escalação titular, chama atenção a presença do zagueiro Pablo. Convocado pela primeira vez, o jogador do Bordeaux, da França, terá a oportunidade de formar a dupla defensiva com Marquinhos. Ele pretende marcar território com a camisa amarela para ganhar uma oportunidade no ciclo até o Catar-2022.

– Apesar de com 27 anos ser um pouco mais velho sempre trabalhei, me dediquei em pensamentos positivos, com o objetivo de um dia defender a Seleção, que era o mais importante. Estou muito feliz com essa oportunidade e quero me doar ao máximo para ter outras nessa fase de reformulação – falou Pablo.

As demais novidades no time começam pelo gol. Ederson será titular no lugar de Alisson. Após o corte de Marcelo, lesionado, Alex Sandro assume a lateral-esquerda. Renato Augusto volta a ter chance no meio de campo, bem como Gabriel Jesus, que ficou fora da convocação para os últimos amistosos.

Tite pretende promover o rodízio entre os convocados e dar oportunidade para todos. Por isso, os atletas que não atuarem hoje muito provavelmente serão escalados na próxima terça-feira, quando a Seleção enfrenta a Argentina novamente na Arábia Saudita. Nesta relação estão Walace, Lucas Moura e Malcom, que assim como Pablo foram chamados pela primeira vez pelo treinador.

Adversária do Brasil em Riad, os donos da casa tentam a primeira vitória após a Copa do Mundo. No Mundial, a equipe treinada pelo argentino Juan Antonio Pizzi se despediu com triunfo sobre o Egito por 2 a 1. Depois disso, fez só um amistoso e ficou no empate por 2 a 2 contra a Bolívia, que não esteve na Rússia.

FICHA TÉCNICA - ARÁBIA SAUDITA X BRASIL

ARÁBIA SAUDITA

Sem escalação prévia

BRASIL

Ederson; Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Renato Augusto; Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

ARBITRAGEM: Danny Makkelie, auxiliado por Mario Diks e Hessel Steegstra (trio da Holanda).

DATA E HORÁRIO: sexta-feira, às 15h (de Brasília).

LOCAL: Estádio King Saud University, em Riad (ARA).