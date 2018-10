Parte do acervo do tricampeão de Roland Garros ficará exposta ao público até o próximo dia 21 em Jurerê Internacional

Sem sair de Santa Catarina, é possível fazer uma viagem no tempo e ver de perto a história do maior tenista brasileiro de todos os tempos. A exposição que aborda a ligação de Gustavo Kuerten com o Aberto da França abre oficialmente a 10ª Semana Guga Kuerten a partir de hoje. Parte dos 140 mil itens que compõem o acervo do ex-tenista estarão expostos ao público a partir desta quinta-feira até o próximo dia 21 no Jurerê Sports Center, em Jurerê Internacional, na Capital.

– Em cada ano, a Semana Guga Kuerten promove a exposição. A mostra de 2018 será sobre Roland Garros e está dividida em três nichos. O primeiro traz os três títulos do Aberto da França, outro aborda a despedida dele do torneio e o último a nomeação do Guga como embaixador de Roland Garros – disse Morgana Andrade, responsável pela exposição.

Estão expostos troféus, uniformes, imagens inéditas e lembranças que remetem às vitórias de 1997, 2000 e 2001. O ineditismo é o ponto de partida para permitir que o público conheça mais da história do tricampeão. Por isso, o piso da área de exposição retrata o saibro da quadra francesa.

Trabalhando com a família Kuerten há 18 anos, Morgana é a responsável pela organização dos itens. Com tamanha quantidade, a possibilidade de criação de um museu não está descartada.

– Penso que se encaminha para isso. A criação do museu é algo que pode virar realidade. Pelo que sei, pesquisei e visitei pelo mundo, nenhum outro tenista possui um acervo como o Guga tem. Acredito que esse projeto seja um plano da família. O acervo existe graças ao esforço da dona Alice, mãe do Guga, que sempre guardou tudo sobre os três filhos. É algo fantástico – completou Morgana.

Na próxima quinta-feira, durante a Semana Guga Kuerten, representantes da Federação Francesa de Tênis (FFT) vão entregar ao ex-tenista o título de embaixador de Roland Garros. Assim, o evento será o primeiro oficial que ele participa após mais essa conquista.

Programação da 10ª Semana Guga Kuerten

11 a 14 - Copa Guga Kuerten em Cadeira de Rodas

11 a 14 - Tennis Kids

11 a 14 - Copa das Federações de Beach Tennis

13 e 14 - Qualifying Copa Guga Kuerten Infantojuvenil

15 a 21 - Copa Guga Kuerten Infantojuvenil

19 a 21 - Copa Guga Kuerten de Beach Tennis

11 a 21 - Mostra Guga Kuerten

20/10 - Festival Escolinha Guga de Minitênis