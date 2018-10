Estão definidos os confrontos das semifinais da Copa SC. Vai ter duelo entre os dois times de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. O Hercílio vai encarar o Peixe, enquanto no outro confronto o Brusque vai encarar o Figueirense, que atua com a equipe sub-20. Os jogos de ida estão previstos para o próximo domingo e a volta será no fim de semana seguinte.

Na manhã de sábado, o Hercílio Luz sacramentou o primeiro lugar de seu grupo ao golear o Blumenau por 4 a 0, no Vale do Itajaí. Já o próximo adversário, o Tubarão, chegou o segundo lugar do grupo B com o empate sem gols com o Marcílio Dias, no Domingos Gonzales, horas mais tarde.

Também neste sábado, o Brusque sacramentou o primeiro lugar de sua chave com o triunfo por 1 a 0 sobre o Almirante Barroso, também como mandante. Já garantido na segunda colocação do grupo A, o Figueirense ainda encerra a primeira fase na segunda-feira, em jogo com o Fluminense, de Joinville, no Orlando Scarpelli.

O campeão da Copa SC garante uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

Leia mais notícias sobre o futebol de Santa Catarina