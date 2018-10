"Sou capaz de gestionar muito bem as críticas", declarou nesta segunda-feira o técnico alemão Joachim Low, em posição complicada após a Alemanha perder por 3 a 0 para a Holanda na Liga das Nações da Uefa.

O resultado é mais uma decepção da equipe tetracampeã mundial, que deixou a Copa do Mundo na fase de grupos.

"Está claro que a derrota contra a Holanda nos fez dano: à comissão técnica, aos jogadores e sobretudo aos torcedores. Ao mesmo tempo, para mim não é surpreendente. Após a Copa do Mundo, temos um processo para completar. Teremos retrocessos e derrotas", disse Low na véspera do duelo contra a França pela Liga das Nações, em Paris.

O técnico da Mannschaft está no olho do furacão após sua quinta derrota no ano.

"Contra a Holanda fizemos um bom jogo nos primeiros 30 minutos. Tentamos muito no ataque, mas nos faltou a organização que tínhamos no passado. Temos que mudar coisas taticamente. Não temos nada a perder contra a campeã do mundo", acrescentou o treinador sobre o duelo de terça-feira.

"É normal ser criticado, mas sou capaz de gestionar isso muito bem. Falei com o presidente (da federação) e está claro que agora temos que ficar unidos", avaliou.

Low adiantou algumas mudanças para o confronto: "a nível tático, recebemos muitos contra-ataques. É importante porque a França é mais forte que a Holanda nesse aspecto, é algo que devemos mudar".

"Queremos jogar com audácia. Evidentemente que após um 3-0 teremos mudanças entre os jogadores, mas uma coisa eu posso dizê-los: Manuel Neuer estará no gol", acrescentou sobre o capitão da Mannschaft.

* AFP