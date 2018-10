O português Cristiano Ronaldo voltará aos holofotes na 9ª rodada da Serie A, no duelo entre Juventus e Genoa no sábado, mas ainda marcado pelas acusações de estupro que pesam sobre o atacante.

Há duas semanas que o luso não entra em campo, já que não participou dos duelos por Portugal contra Escócia e Polônia na data Fifa.

No início do mês, pouco depois de abertura de investigação de estupro em Las Vegas em 2009, Ronaldo foi titular e marcou na vitória sobre a Udinese na última rodada.

O ex-jogador do Real Madrid nega todas as acusações de da ex-modelo Kathryn Mayorga. O advogado do português afirmou que a relação foi "completamente consentida".

Ainda assim, Ronaldo deverá iniciar o duelo contra a Genoa como titular. A Juventus busca ampliar sua sequência de oito vitórias consecutivas neste início de campeonato, mantendo os 100% de aproveitamento e a liderança isolada do torneio.

O outro duelo interessante do Calcio neste final de semana é o dérbi entre Inter de Milão e Milan, no domingo. A Inter (3º) quer tentar ampliar para sete pontos a diferença para o rival da cidade, que está na décima colocação do campeonato.

A partida vai ser o encontro de dois centroavantes argentinos, Mauro Icardi pela Inter e Gonzalo Higuaín pelo Milan.

No jogo de abertura da nona rodada, a Roma recebe no sábado o time do SPAL (14º), enquanto a Napoli (2º) viaja para enfrentar a Udinese no mesmo dia.

-- Programação e resultados da 9ª rodada do Campeonato Italiano

- Sábado:

(10h00) Roma - SPAL

(13h00) Juventus - Genoa

(15h30) Udinese - Napoli

- Domingo:

(08h30) Frosinone - Empoli

(11h00) Bologna - Torino

Parma - Lazio

Chievo - Atalanta

(14h00) Fiorentina - Cagliari

(16h30) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(16h30) Sampdoria - Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 24 8 8 0 0 18 5 13

2. Napoli 18 8 6 0 2 15 10 5

3. Inter 16 8 5 1 2 12 6 6

4. Lazio 15 8 5 0 3 11 9 2

5. Sampdoria 14 8 4 2 2 12 4 8

6. Roma 14 8 4 2 2 16 10 6

7. Fiorentina 13 8 4 1 3 14 6 8

8. Sassuolo 13 8 4 1 3 15 14 1

9. Parma 13 8 4 1 3 10 9 1

10. Milan 12 7 3 3 1 15 10 5

11. Genoa 12 7 4 0 3 12 14 -2

12. Torino 12 8 3 3 2 9 9 0

13. Cagliari 9 8 2 3 3 6 9 -3

14. SPAL 9 8 3 0 5 6 10 -4

15. Udinese 8 8 2 2 4 8 10 -2

16. Bologna 7 8 2 1 5 4 10 -6

17. Atalanta 6 8 1 3 4 9 11 -2

18. Empoli 5 8 1 2 5 5 10 -5

19. Frosinone 1 8 0 1 7 3 21 -18

20. Chievo -1 8 0 2 6 6 19 -13

* AFP