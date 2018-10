Mais de 100 jogadores de 42 países vão disputar a temporada 2018-2019 da NBA, que começa nesta terça-feira com Nenê, Raul Neto e Cristiano Felício representando o Brasil no melhor basquete do mundo.

As cifras oficiais da NBA mostram que 108 jogadores internacionais estão divididos entre os 30 times da liga. É a quinta temporada consecutiva que a competição supera a marca de 100 estrangeiros antes da bola subir.

Cada uma das 30 equipes têm pelo menos um jogador não americano, com os Dallas Mavericks registrando a maior legião de estrangeiros com sete atletas. Utah Jazz e Los Angeles Clippers vêm logo atrás com seis cada um.

O Canadá é o país que mais oferece jogadores estrangeiros com 11 atletas, enquanto Austrália e França estão juntos no segundo lugar com nove cada um.

A Espanha é a seguinte, com sete, enquanto a Alemanha superou seu recorde na liga com seis jogadores. Croácia, Sérvia e Turquia contam com cinco representantes cada um.

