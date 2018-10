Número 1 do Brasil na categoria Quad, o catarinense Ymanitu Silva conquistou o é tetracampeão do torneio profissional de tênis em cadeira de rodas da Semana Guga Kuerten. Ele levantou o troféu no domingo, durante o evento realizado nas quadras do Jurerê Sports Center (Jusc), no bairro de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Natural de Tijucas, ele superou a japonesa Mika Ishikawa.

Many, como é conhecido, venceu a partida em dois sets, parciais de 6/4 e 6/2, para erguer o troféu de simples na Semana Guga Kuerten. Na véspera, o oitavo melhor do mundo na categoria conquistou o título em também duplas, ao lado de Ishikawa. Ele entra na reta final do calendário mundial, com destaque para a participação no Master de Duplas, na Holanda.

— O título dá confiança e otimismo para os próximos desafios. Essa semana foi uma ótima oportunidade para dar ênfase na preparação para as próximas etapas para encerrar o ano – projeta.

Gustavo Kuerten esteve presente na solenidade de encerramento da 8ª Copa Guga Kuerten em cadeira de rodas. Após a distribuição de troféus aos campeões, o tricampeão de Roland Garros homenageou, em parceria com a vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Maria Naise Pedrosa, o precursor do tênis em cadeira de rodas no Brasil, José Carlos Moraes.

— Esse cara (José Carlos Moraes) colocou a cadeira de rodas dentro de quadra, é um sonhador, um idealista. Sem ele não estaríamos aqui hoje — destacou Guga, durante homenagem ao atleta que trouxe a modalidade para o país, em 1985.

Além de Ymanitu, Gustavo Kuerten também entregou o prêmio para o espanhol Daniel Caverzaschi celebrou o título da principal categoria do torneio de tênis em cadeira de rodas. Para erguer o troféu em sua primeira participação na Semana Guga Kuerten, o 16º do ranking ITF bateu o chileno Alexander Cataldo, em 6/1 e 6/4.

— Estou muito feliz, porque, depois de uma semifinal desgastante, quando venci o número 1 do Brasil (Daniel Rodrigues na semifinal), consegui manter a concentração e o alto nível, para fazer um jogo sério e conquistar o título — disse o tenista madrilenho.

Entre as mulheres, a final teve confronto das principais favoritas. A colombiana Angelica Bernal derrotou a alemã Katharina Kruger na decisão. Para erguer o troféu, a segunda favorita da 8ª Copa Guga Kuerten em Cadeira de Rodas soube administrar o jogo e vencer Kruger, cabeça-de-chave número 1, em 6/2 e 7/5. Como consolo para a tenista alemã, coube a conquista do título em duplas no sábado, ao lado da brasileira Meirycoll Duval.