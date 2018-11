O Liverpool assumiu provisoriamente a liderança isolada da Premier league, neste sábado, depois de empatar em 1 a 1 com o Arsenal (4º) na 11ª rodada.

James Milner deixou o Liverpool em vantagem, aos 16 minutos do segundo tempo, mas o francês Alexandre Lacazette empatou, aos 37.

Mas o Manchester City (2º) pode aproveitar a oportunidade para recuperar a ponta e se descolar dos Reds, caso vença o Southampton (16º) no domingo.

Mais cedo, o Manchester United venceu o Bournemouth por 2 a 1 graças a um gol de Marcus Rashford nos acréscimos.

Foi a segunda vitória consecutiva dos Diabos Vermelhos, que assumem a sétima colocação com 20 pontos. O triunfo aproxima a equipe de José Mourinho do Top-4.

Os anfitriões saíram na frente com Callum Wilson (11 minutos), mas o francês Anthony Martial empatou (35). Depois do intervalo, o United foi superior e tentou com insistência a virada, mas o gol só saiu aos 47 minutos, depois de cruzamento de Paul Pogba que Rashford definiu.

A vitória permite o United se preparar com mais ânimo para a visita à Juventus na quarta-feira pela Liga dos Campeões. Além disso, na próxima rodada do inglês, a equipe tem o dérbi da cidade contra o Mancester City.

Já o Leicester (10º) venceu o Cardiff (18º) por 1 a 0 no primeiro jogo após o acidente de helicóptero que ocasionou a morte do presidente do clube Vichai Srivaddhanaprabha.

O West Ham (13º) respirou com vitória por 4 a 2 sobre o Burnley (15º), com direito a dois gols do brasileiro Felipe Anderson. O Everton (9º) também teve participação decisiva de um brasileiro na vitória por 3 a 1 sobre o Brighton (12º).

Richarlison marcou dois gols, o segundo deles com muita categoria para dar um drible da vaca no zagueiro e driblar o goleiro antes de empurrar para as redes.

-- Programação e resultados da 11ª rodada do Campeonato Inglês

- Sábado:

AFC Bournemouth - Manchester United 1 - 2

West Ham - Burnley 4 - 2

Newcastle - Watford 1 - 0

Everton - Brighton and Hove Alb 3 - 1

Cardiff City - Leicester 0 - 1

Arsenal - Liverpool 1 - 1

(16h45) Wolverhampton - Tottenham

- Domingo:

(13h00) Manchester City - Southampton

(14h00) Chelsea - Crystal Palace

- Segunda-feira:

(18h00) Huddersfield Town - Fulham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 27 11 8 3 0 21 5 16

2. Manchester City 26 10 8 2 0 27 3 24

3. Chelsea 24 10 7 3 0 24 7 17

4. Arsenal 23 11 7 2 2 25 14 11

5. Tottenham 21 10 7 0 3 16 8 8

6. AFC Bournemouth 20 11 6 2 3 20 14 6

7. Manchester United 20 11 6 2 3 19 18 1

8. Watford 19 11 6 1 4 16 13 3

9. Everton 18 11 5 3 3 19 15 4

10. Leicester 16 11 5 1 5 17 16 1

11. Wolverhampton 15 10 4 3 3 9 9 0

12. Brighton and Hove Alb 14 11 4 2 5 12 16 -4

13. West Ham 11 11 3 2 6 13 17 -4

14. Crystal Palace 8 10 2 2 6 7 13 -6

15. Burnley 8 11 2 2 7 12 25 -13

16. Southampton 7 10 1 4 5 6 14 -8

17. Newcastle 6 11 1 3 7 7 14 -7

18. Cardiff City 5 11 1 2 8 9 24 -15

19. Fulham 5 10 1 2 7 11 28 -17

20. Huddersfield Town 3 10 0 3 7 4 21 -17

