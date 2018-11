Após excelente sequência de resultados, o Arsenal (4º) vai receber o Liverpool (2º) para tentar confirmar o bom momento, neste sábado, em um dos principais jogos da 11ª rodada da Premier League.

Depois de duas derrotas para Manchester City e Chelsea nas duas primeiras rodadas, o Arsenal se recuperou e engatou uma série de 11 vitórias consecutivas, encerrada na última rodada no empate com o Crystal Palace.

Agora, os comandados de Unai Emery enfrentam um dos favoritos ao título e que divide a liderança com os Citizens. O time de Jürgen Klopp está atrás por conta do saldo de gols, mas os Reds voltaram a mostrar seu poderio ofensivo com quatro gols nas vitórias contra Cardiff e Estrela Vermelha.

O egípcio Mohamed Salah mostra sinais de recuperação do nível exibido na temporada passada, balançando as redes quatro vezes nos últimos três jogos.

O Manchester United (8º) visita o Bournemouth (6º) para tentar conquistar a terceira vitória consecutiva. No entanto, o adversário está há seis jogos sem perder, com direito a cinco vitórias.

No domingo, o líder Manchester City enfrenta o Southampton (16º), enquanto o invicto Chelsea (3º) recebe o Crystal Palace (14º) para seguir no primeiro pelotão.

O Leicester (12º) entra em campo no sábado para enfrentar o Cardiff. Vai ser o primeiro jogo da equipe após o acidente de helicóptero que matou o presidente do clube Vichai Srivaddhanaprabha. Será um teste para os 'Foxes' de Claude Puel, após uma semana recheada de emoção e homenagens.

-- Programação e resultados da 11ª rodada do Campeonato Inglês

- Sábado:

(9h30) AFC Bournemouth - Manchester United

(12h00) West Ham - Burnley

Newcastle - Watford

Everton - Brighton and Hove Alb

Cardiff City - Leicester

(14h30) Arsenal - Liverpool

(16h45) Wolverhampton - Tottenham

- Domingo:

(13h00) Manchester City - Southampton

(14h00) Chelsea - Crystal Palace

- Segunda-feira:

(18h00) Huddersfield Town - Fulham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 26 10 8 2 0 27 3 24

2. Liverpool 26 10 8 2 0 20 4 16

3. Chelsea 24 10 7 3 0 24 7 17

4. Arsenal 22 10 7 1 2 24 13 11

5. Tottenham 21 10 7 0 3 16 8 8

6. AFC Bournemouth 20 10 6 2 2 19 12 7

7. Watford 19 10 6 1 3 16 12 4

8. Manchester United 17 10 5 2 3 17 17 0

9. Everton 15 10 4 3 3 16 14 2

10. Wolverhampton 15 10 4 3 3 9 9 0

11. Brighton and Hove Alb 14 10 4 2 4 11 13 -2

12. Leicester 13 10 4 1 5 16 16 0

13. West Ham 8 10 2 2 6 9 15 -6

14. Crystal Palace 8 10 2 2 6 7 13 -6

15. Burnley 8 10 2 2 6 10 21 -11

16. Southampton 7 10 1 4 5 6 14 -8

17. Cardiff City 5 10 1 2 7 9 23 -14

18. Fulham 5 10 1 2 7 11 28 -17

19. Newcastle 3 10 0 3 7 6 14 -8

20. Huddersfield Town 3 10 0 3 7 4 21 -17

* AFP